Андрей Лопатин о матче с МБА-МАИ: «Я настраиваюсь на все команды с одинаковой серьезностью»
Российский форвард перешел в казанский клуб из московской команды в межсезонье-2024.
«Подготовка к матчу с МБА идет полным ходом. Мы тренируемся с первого дня по возвращении из Перми. Изучаем видео и отрабатываем игровые моменты на площадке.
Я настраиваюсь на все команды с одинаковой серьезностью. Моя главная мотивация в каждом матче – стать лучше.
С интересом наблюдаю за игрой московской команды. Они демонстрируют быстрый баскетбол. Их сильные стороны – высокая скорость и желание победить. На площадке я могу оказаться против любого игрока, поэтому каждый из них может стать главным оппонентом.
Безусловно, мы ставим перед собой цель победить в предстоящем матче. Для этого нам нужно сохранять концентрацию в защите и использовать наши преимущества в атаке», – заявил форвард УНИКСа.
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