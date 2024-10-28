Андрей Лопатин о матче с МБА-МАИ: «Я настраиваюсь на все команды с одинаковой серьезностью»

Андрей Лопатин поделился ожиданиями от матча с МБА-МАИ.

Российский форвард перешел в казанский клуб из московской команды в межсезонье-2024.

«Подготовка к матчу с МБА идет полным ходом. Мы тренируемся с первого дня по возвращении из Перми. Изучаем видео и отрабатываем игровые моменты на площадке.

Я настраиваюсь на все команды с одинаковой серьезностью. Моя главная мотивация в каждом матче – стать лучше.

С интересом наблюдаю за игрой московской команды. Они демонстрируют быстрый баскетбол. Их сильные стороны – высокая скорость и желание победить. На площадке я могу оказаться против любого игрока, поэтому каждый из них может стать главным оппонентом.

Безусловно, мы ставим перед собой цель победить в предстоящем матче. Для этого нам нужно сохранять концентрацию в защите и использовать наши преимущества в атаке», – заявил форвард УНИКСа .