Джеймс Уайзмен перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия

Джеймс Уайзмен перенес операцию.

Центровой «Индианы» успешно перенес операцию по восстановлению левого ахиллова сухожилия. График восстановления будет установлен в ближайшие недели.

Уайзмен травмировался в первой четверти стартового матча сезона против «Детройта» (115:109).