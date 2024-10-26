Джеймс Уайзмен перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия
Джеймс Уайзмен перенес операцию.
Центровой «Индианы» успешно перенес операцию по восстановлению левого ахиллова сухожилия. График восстановления будет установлен в ближайшие недели.
Уайзмен травмировался в первой четверти стартового матча сезона против «Детройта» (115:109).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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