У Джеймса Уайзмена разрыв ахиллова сухожилия

Джеймс Уайзмен получил разрыв левого ахиллова сухожилия.

Центровой «Индианы» травмировался в первой четверти стартового матча сезона против «Детройта» (115:109) после трехочкового броска в бесконтактной ситуации.

Команда и Уайзмен вместе определят дальнейшие варианты лечения.