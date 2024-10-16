«В регулярке ему предстоит играть против настоящих звезд». Лу Уильямс выразил сомнения по поводу Зака Иди

Лу Уильямс не уверен, что Зак Иди перенесет свой успех в предсезонке в регулярку.

«Не знаю, сможет ли он так же играть против Энтони Дэвиса или Николы Йокича. Ведь с этими парнями ему предстоит соперничать. Не с игроками второго раунда драфта и не с парнями из G-лиги, с которыми он соперничал в предсезонке. Когда наступит день открытия сезона, все изменится и он начнет играть против настоящих звезд этой лиги.

Меня беспокоит его скорость ног. Ему потребуется время. Уверен, что с ним будут работать. Они попытаются ускорить его движения и сделать его более эффективным у кольца», – сказал бывший игрок НБА .