Брэндон Дженнингс: «Яннис все время говорит об уходе. Даже если он шутит, я хочу знать, почему он так говорит»

Брэндон Дженнингс недоволен словами Янниса Адетокумбо о возможном обмене.

«Мне просто интересно узнать, какая атмосфера в «Милуоки ». Яннис все время говорит о возможном уходе. Даже если он шутит, я хочу знать, почему он так говорит.

Мне интересно, какая там атмосфера. Если они чувствуют, что они команда-претендент на чемпионство, они способны на это. Они хотели Дэмиана Лилларда вместо Дрю Холидэя – они его получили. Это их второй сезон, так что им пора разобраться», – сказал бывший игрок «Милуоки».

Ранее Адетокумбо заявил: «Если мы не выиграем чемпионат, меня могут обменять».