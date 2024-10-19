Брэндон Дженнингс: «Яннис все время говорит об уходе. Даже если он шутит, я хочу знать, почему он так говорит»
Брэндон Дженнингс недоволен словами Янниса Адетокумбо о возможном обмене.
«Мне просто интересно узнать, какая атмосфера в «Милуоки». Яннис все время говорит о возможном уходе. Даже если он шутит, я хочу знать, почему он так говорит.
Мне интересно, какая там атмосфера. Если они чувствуют, что они команда-претендент на чемпионство, они способны на это. Они хотели Дэмиана Лилларда вместо Дрю Холидэя – они его получили. Это их второй сезон, так что им пора разобраться», – сказал бывший игрок «Милуоки».
Ранее Адетокумбо заявил: «Если мы не выиграем чемпионат, меня могут обменять».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
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