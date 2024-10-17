«Уорриорз» разместят на домашней площадке буквы «JW» в честь Джерри Уэста
На площадке «Уорриорз» появится логотип Джерри Уэста.
«Голден Стэйт» объявил, что в этом сезоне клуб отдаст дань уважения Джерри Уэсту, разместив на домашней площадке логотип «JW».
Уэст был консультантом фронт-офиса «Уорриорз» с 2011 по 2017 год.
Легендарный игрок, тренер и руководитель скончался 12 июня в возрасте 86 лет.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости