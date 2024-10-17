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«Уорриорз» разместят на домашней площадке буквы «JW» в честь Джерри Уэста

На площадке «Уорриорз» появится логотип Джерри Уэста.

«Голден Стэйт» объявил, что в этом сезоне клуб отдаст дань уважения Джерри Уэсту, разместив на домашней площадке логотип «JW».

Уэст был консультантом фронт-офиса «Уорриорз» с 2011 по 2017 год.

Легендарный игрок, тренер и руководитель скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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