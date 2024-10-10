77 процентов генеральных менеджеров НБА строили бы новую команду вокруг Виктора Вембаньямы
Большинство генеральных менеджеров НБА строили бы команду вокруг Вембаньямы.
НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. 77 процентов функционеров признались, что строили бы новую команду вокруг лучшего новичка прошлого сезона, французского центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.
Если бы вы сегодня создавали клуб и могли бы подписать любого игрока в НБА, кто бы это был?
1. Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» – 77%
2-3. Шай Гилджес-Александер, «Оклахома-Сити» – 10%
2-3. Никола Йокич, «Денвер» – 10%
4. Лука Дончич, «Даллас» – 3%
В прошлом году: Никола Йокич – 33%
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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