Стефон Марбери: «У меня есть шансы стать совладельцем клуба НБА. Говорил сыну, что тогда он сможет поиграть в лиге»

Стефон Марбери рассказал о своей мечте.

«Я был бы очень рад стать владельцем клуба НБА . Сейчас у меня отличные шансы стать совладельцем вместе с людьми, с которыми я работаю. В составе инвестиционной группы. Сейчас именно так все делается.

Владеть клубом НБА – это мечта. Говорил моему сыну, что если у меня получится, он сможет поиграть в лиге. Неважно, насколько он будет хорош. Научится в процессе. Всем бы понравилась такая возможность», – посмеялся бывший разыгрывающий.

Марбери провел последние годы своей игровой карьеры в Китае, где сейчас сосредоточены его деловые интересы.