Стефон Марбери: «У меня есть шансы стать совладельцем клуба НБА. Говорил сыну, что тогда он сможет поиграть в лиге»
Стефон Марбери рассказал о своей мечте.
«Я был бы очень рад стать владельцем клуба НБА. Сейчас у меня отличные шансы стать совладельцем вместе с людьми, с которыми я работаю. В составе инвестиционной группы. Сейчас именно так все делается.
Владеть клубом НБА – это мечта. Говорил моему сыну, что если у меня получится, он сможет поиграть в лиге. Неважно, насколько он будет хорош. Научится в процессе. Всем бы понравилась такая возможность», – посмеялся бывший разыгрывающий.
Марбери провел последние годы своей игровой карьеры в Китае, где сейчас сосредоточены его деловые интересы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Thanalysis Show
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