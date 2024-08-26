Домантас Сабонис о подписании Демара Дерозана: «Он облегчит мою работу. Даст новые возможности на площадке»
Домантас Сабонис высоко оценил нового одноклубника.
35-летний форвард Демар Дерозан подписал с «Сакраменто» трехлетний контракт на 73,9 миллиона долларов.
«Поработав с ним, увидев, как упорно он тренируется, как серьезно он подходит к этому процессу, не могу сказать, что он выглядит более возрастным на паркете.
Он сильно облегчит мою жизнь. Мне нужно просто продолжать делать свою работу, а его присутствие на площадке даст новые возможности. Это же относится и к нему. Так что мы оба сильно воодушевлены.
Его приход заставит нас по-другому двигаться, мыслить на площадке. Мы атакуем в одном стиле, наличие исполнителя с игрой уровня Зала славы заставит нас адаптироваться. Это затруднит нашим противникам защиту», – рассказал центровой «Кингз».
Всё-таки в Сакраменто он наконец-таки будет, возможно, на своём адекватном его общему игровому уровню месте в роли третьей скрипки.
А не первой-второй, каким его пытались делать всю карьеру.