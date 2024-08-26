Домантас Сабонис о подписании Демара Дерозана: «Он облегчит мою работу. Даст новые возможности на площадке»

Теги Сакраменто НБА Демар Дерозан Домантас Сабонис Баскетбол

Домантас Сабонис высоко оценил нового одноклубника.

35-летний форвард Демар Дерозан подписал с «Сакраменто» трехлетний контракт на 73,9 миллиона долларов.

«Поработав с ним, увидев, как упорно он тренируется, как серьезно он подходит к этому процессу, не могу сказать, что он выглядит более возрастным на паркете.

Он сильно облегчит мою жизнь. Мне нужно просто продолжать делать свою работу, а его присутствие на площадке даст новые возможности. Это же относится и к нему. Так что мы оба сильно  воодушевлены.

Его приход заставит нас по-другому двигаться, мыслить на площадке. Мы атакуем в одном стиле, наличие исполнителя с игрой уровня Зала славы заставит нас адаптироваться. Это затруднит нашим противникам защиту», – рассказал центровой «Кингз».

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7 комментариев
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Ответ Van
Над Сакраменто проблеснул лучик надежды, но они решили, что солнце вредно для организма. При всем уважении к талантам Дерозана (которые безусловно есть), всю его карьеру его команды были болотом. Можно быть как Крис Пол и преображать всякую команду, куда придёшь. Можно быть как Леброн Джеймс и выводить сомнительные составы в контендеры. Можно как Кевин Дюрант и создавать историческую атаку в новых коллективах. А можно быть как Дерозан. Когда понятно, что новый коллектив превратиться в серого средняка на срок его контракта и дальше.
Великодушно дадим ДеРозану последний шанс))))
Всё-таки в Сакраменто он наконец-таки будет, возможно, на своём адекватном его общему игровому уровню месте в роли третьей скрипки.
А не первой-второй, каким его пытались делать всю карьеру.
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удивлен, что Короли нашли бабло, но с приходом Демара - вариативность явно вырастет - у Королей приличный тренер, так что - посмотрим....Удачи им, Конференция стане еще сильней и разнообразней по игре...
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Ответ Hansbrough
Великодушно дадим ДеРозану последний шанс)))) Всё-таки в Сакраменто он наконец-таки будет, возможно, на своём адекватном его общему игровому уровню месте в роли третьей скрипки. А не первой-второй, каким его пытались делать всю карьеру.
Есть такое) Но поздновато он третьей скрипкой становится. Да и вся его игра построена на таскании мяча. Плюс трёшки стабильной нет, что для третьей звёзды смертельно необходимо, особенно для Саркраменто, где Фоксу и Сабонису самим нужно пространство.
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Ответ Ваня Аналитик
удивлен, что Короли нашли бабло, но с приходом Демара - вариативность явно вырастет - у Королей приличный тренер, так что - посмотрим....Удачи им, Конференция стане еще сильней и разнообразней по игре...
Только непонятно, что это Кингс дало? Не вижу, как они будут за финал запада бороться, команда 1-2 рауда и возможностей для усиления не осталось. Но Кингс так долго были в заднице, что теперь выход в по уже победа)
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Ответ Ваня Аналитик
удивлен, что Короли нашли бабло, но с приходом Демара - вариативность явно вырастет - у Королей приличный тренер, так что - посмотрим....Удачи им, Конференция стане еще сильней и разнообразней по игре...
Защиты как не было, так и нет.
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