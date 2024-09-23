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  • «Самый страшный момент в моей жизни». Шакил О’Нил вспомнил штрафные в концовке 3-го матча финала за «Майами»
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«Самый страшный момент в моей жизни». Шакил О’Нил вспомнил штрафные в концовке 3-го матча финала за «Майами»

Шакил О’Нил рассказал о финале 2006 года против «Далласа».

Знаменитый центровой проводил второй сезон в «Майами». «Хит» проигрывали 0-2 перед третьим матчем финальной серии. Команда уступала 88:93 менее чем за 2 минуты до конца игры.

«Помните, как Джерри Стэкхауз сфолил на мне. Мне нужно было забросить два штрафных. Самый страшный момент в моей жизни. Знал, что если не сделаю этого, все пропало.

Бояться можно сколько угодно, но у тебя 10 секунд на штрафной, так что просто бросай. Первый зашел в кольцо, и я вернул себе уверенность. Второй тоже попал, толпа обезумела. Мои силы тоже вернулись ко мне», – вспомнил О’Нил.

«Майами» победил в матче со счетом 98:96 и выиграл серию 4-2. Центровой закончил розыгрыш плей-офф с 37,4% реализации штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Big Podcast with Shaq
logoДаллас
logoДжерри Стэкхауз
logoМайами
logoШакил О′Нил
logoНБА
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