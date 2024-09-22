Ненад Димитриевич – MVP Суперкубка Италии

Ненад Димитриевич получил награду MVP Суперкубка Италии-2024.

Северомакедонский разыгрывающий «Милана » в двух победных матчах своей команды на турнире набирал в среднем 15,0 очка и 3,5 передачи.

«Милан» стал победителем Суперкубка Италии, обыграв в финальном матче «Виртус » в овертайме со счетом 98:96. Димитриевич отметился 16 очками и 6 передачами.

Димитриевич присоединился к «Милану» летом этого года, перейдя из казанского УНИКСа.