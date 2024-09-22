Суперкубок Италии. Финал. «Милан» обыграл в овертайме «Виртус» и стал победителем турнира

Сегодня в Болонье состоялся финальный матч Суперкубка Италии.

«Милан» отыгрался с «-15» и одержал победу над «Виртусом » в овертайме, став победителем Суперкубка. Автором победного броска стал Леандро Больмаро.

Суперкубок Италии

Болонья

Финал

Милан – Виртус – 98:96 ОТ (17:26, 19:21, 28:22, 20:15, 14:12)

МИЛАН : Нибо (20 + 9 подборов + 3 блок-шота), Миротич (18), Димитриевич (16 + 6 передач).

ВИРТУС : Шенгелия (17 + 6 подборов), Клайберн (14), Такер (11).

22 сентября . 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.