Суперкубок Италии. Финал. «Милан» обыграл в овертайме «Виртус» и стал победителем турнира
Сегодня в Болонье состоялся финальный матч Суперкубка Италии.
«Милан» отыгрался с «-15» и одержал победу над «Виртусом» в овертайме, став победителем Суперкубка. Автором победного броска стал Леандро Больмаро.
Болонья
Финал
Милан – Виртус – 98:96 ОТ (17:26, 19:21, 28:22, 20:15, 14:12)
МИЛАН: Нибо (20 + 9 подборов + 3 блок-шота), Миротич (18), Димитриевич (16 + 6 передач).
ВИРТУС: Шенгелия (17 + 6 подборов), Клайберн (14), Такер (11).
22 сентября. 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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