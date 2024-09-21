Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Милан» против «Венеции», «Наполи» сыграет с «Виртусом»
Сегодня в Болонье пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Италии.
«Милан» встретится с «Венецией», «Наполи» сыграет с «Виртусом».
Суперкубок Италии
Болонья
1/2 финала
Милан – Венеция
21 сентября. 19:00
Наполи – Виртус
21 сентября. 21:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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