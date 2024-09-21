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Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Милан» против «Венеции», «Наполи» сыграет с «Виртусом»

Сегодня в Болонье пройдут полуфинальные матчи Суперкубка Италии.

«Милан» встретится с «Венецией», «Наполи» сыграет с «Виртусом».

Суперкубок Италии

Болонья

1/2 финала

Милан – Венеция

21 сентября. 19:00

Наполи – Виртус

21 сентября. 21:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoМилан
logoВиртус
logoНаполи
logoРейер Венеция
Суперкубок Италии
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