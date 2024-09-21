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Станислав Еремин о целях УНИКСа в новом сезоне: «Задача минимум – попадание в финал»

Станислав Еремин обозначил цель УНИКСа в новом сезоне.

«Мы провели неплохую трансферную кампанию. Мы доказываем каждый год, что, даже теряя лидеров, мы способны бороться за самые высокие места. Конечно, никто не обходится без травм, и у нас они часто возникают, но мы боремся. У нас задача минимум – это попадание в финал.

Также он поделился ожиданиями от матча с действующим чемпионом, московским ЦСКА, встреча пройдет в субботу в Москве. «Конечно, хотелось бы иметь побольше кислорода в первой игре. ЦСКА показал, что находится в очень хорошей форме, но мы готовы с ними бороться. Даже если мы и проиграем, чемпионат длинный, ситуацию можно будет потом исправить», – заявил советник президента казанского клуба.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ТАСС
logoУНИКС
logoСтанислав Еремин
logoЕдиная лига ВТБ
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