Билл Симмонс: «Дуйэн Уэйд – самая недооцененная звезда 21-го века»
Билл Симмонс поделился мнением о Дуэйне Уэйде.
Журналист вспомнил о том, как многолетний лидер «Майами» сыграл в шестом матче финальной серии с «Далласом» в плей-офф-2006, когда флоридцы оформили первый титул в клубной истории.
«Уэйд тогда был невероятен... Если брать его в целом, то я бы сказал так: «Уэйд – самая недооцененная звезда 21-го века», – считает Симмонс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Bill Simmons Podcast
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