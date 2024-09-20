Билл Симмонс: «Дуйэн Уэйд – самая недооцененная звезда 21-го века»

Билл Симмонс поделился мнением о Дуэйне Уэйде.

Журналист вспомнил о том, как многолетний лидер «Майами » сыграл в шестом матче финальной серии с «Далласом» в плей-офф-2006, когда флоридцы оформили первый титул в клубной истории.

«Уэйд тогда был невероятен... Если брать его в целом, то я бы сказал так: «Уэйд – самая недооцененная звезда 21-го века», – считает Симмонс .