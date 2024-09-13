«Майами» откроет статую Дуэйна Уэйда в октябре
Возле домашней арены «Хит» появится статуя Дуэйна Уэйда.
«Майами» объявил о планах открыть возле «Касейя-центра» бронзовую статую легенды клубы Дуэйна Уэйда в воскресенье, 27 октября.
Статуя, созданная Омри Амрани и Оскаром Леоном из Timeless Creations, будет установлена наверху ступеней перед ареной. Церемония открытия, которая будет бесплатной и открытой для болельщиков, будет включать живые выступления хип-хоп-исполнителей Рика Росса и Нино Бриза.
На следующий день, во время домашнего матча «Майами» против «Детройта» состоится церемония чествования Уэйда. Легендарный защитник «Хит» выступит перед зрителями во время большого перерыва.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Майами» в соцсети X
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