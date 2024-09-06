В НБА все стали какие-то худосочные. Значит, Шак сегодня бы доминировал?

«Новая НБА – лига худосочных дрищей», – заявил я в тексте не про Руди Гобера, пока мысль не унесла меня в сторону Руди Гобера.

И дело не в том, что мне не нравятся худосочные дрищи, отнюдь. Просто НБА, на мой взгляд, в этом плане становится немножко однообразной. То есть, конечно, есть люди разного роста, разных габаритов. Но теперь им нужно уметь делать на площадке примерно одинаковое на всех пяти позициях. А значит, и телосложение у них будет очень схожим.

А когда разговор касается тел, то мне нравится смотреть на разнообразие. В этом смысле европейский баскетбол выглядит инклюзивнее.

Там легче кого-то спрятать, да и в принципе селекция отличается. Поэтому чаще встречаются очень низкорослые игроки, которые в НБА становятся обузой в защите для своего клуба. Или очень высокие игроки, которые не обладают выдающимися навыками, но при этом имеют ценность как столбы, делающие в основном черновую работу. Не умеешь бросать издали? Плоховато, конечно, но в Европе, в принципе, с этим можно жить.

Когда в НБА дают возможность проявить себя к молодому игроку, то все сразу говорят о том, что ему нужно возмужать и нарастить мышечную массу. И умудриться остаться при этом «сухим» атлетом, потому что отсутствие рельефности у Йокича продолжает будоражить умы. Неважно, что он пришел не на обложку журнала фотографироваться, а в баскетбол играть. Тайсону Фьюри вот пузо же не мешает быть боксером экстра-класса. По идее, если он продолжает резво передвигаться на ногах, то никакие складки на боках не должны нас волновать.

Раньше такой тип тела присутствовал и в НБА. Вспоминается сразу же ранний Кевин Лав, которого хвалили за «низкий центр тяжести». Что на самом деле просто является эвфемизмом для большой задницы, такого рабочего баскетбольного бампера, которой можно двигать людей расчищать пространство под кольцом. В женской НБА есть похожий пример – Стефани Долсон напоминает Лава времен «Миннесоты» набором умений. Тоже, казалось бы, грузная, но забивает издали и на удивление ловко двигается.

Сегодня из НБА таких игроков как будто бы выпиливают. Здоровяки-центровые тоже становятся атавизмом. Мне, например, на Олимпиаде не хватало Йонаса Валанчюнаса, за которым я люблю наблюдать в матчах за сборную Литвы. Если в НБА сейчас стал актуальнее субтильный Сабонис-младший, то семифутовый Йонас все еще выглядит зверем в рамках правил ФИБА, где он вспоминает свою истинную природу – получает мяч в усах, заталкивает соперников спиной, работает локтями и втаптывает менее габаритных оппонентов в паркет.

Неудивительно, что Валанчюнас монстрил в противостоянии с Четом Холмгреном из «Оклахомы». Означает ли это, что Чета нужно срочно раскачивать в тренажерке?

Разумеется, в «Тандер» больше моего понимают в физической подготовке элитных баскетболистов. И да, Холмгрену нужно добавить мяса в правильных местах. Хотя есть опасения, что игрока качалкой можно и испортить. Меня, к примеру, не совсем устраивает чикагская версия Тони Кукоча, который был Дюрэнтом до Дюрэнта, но был превращен, как выражается Доктор Манхэттен, в нечто безвкусное. Хотя тогдашний штаб «Буллс» можно понять – субтильного европейца хотели заигрывать на четвертом номере в те времена, когда НБА была медленной и борцовской лигой.

Самая яркая трансформация в НБА последних лет – это Яннис. Это прямо-таки эталонный пример, как тоненькая веточка у всех на глазах превратилась в грозный комбайн, у которого на пути лучше не стоять.

Но давайте переместимся на 20 лет в прошлое. В сезоне-2003/04 MVP регулярного чемпионата был признан Кевин Гарнетт, уникальный для своего времени форвард, который смог вписаться в когорту лучших четвертый номеров, не пожертвовав своей долговязостью. Возможно, именно вследствие этого Гарнетт остался слегка недопонятым игроком, которого использовали слишком традиционным образом. Но факт остается фактом – если ваша команда хочет вырастить классного исполнителя из «дрища», то лучше ориентира, нежели Гарнетт, не найти.

30 лет назад в НБА выступал еще один игрок, которого язык не поворачивается назвать субтильным, но по собственным же меркам в 1994-м он определенно был дрищеват.

Недавно я посмотрел матчи сборной России против США на ЧМ-1994 и убедился в том, насколько невообразимо неудержимым был Шакил О’Нил. Казалось, что в американской команде есть Шон Кемп, Деррик Коулмен или Алонзо Морнинг, которые по атлетизму на голову выше россиян. Но если против них ты еще можешь поупираться, то против Шака лучше просто убрать руки и отойти в сторону. Совершенно космическое сочетание мощи и ловкости.

Есть мнение, что сегодня нет центровых, которые могли бы его сдержать в краске, поэтому Шак просто затоптал любого оппонента. В ответ на это приводится аргумент, что если бы Шак и пытался кого-то затоптать, то с современными трактовками фолов в нападении он очень быстро бы присел на фолы. С нынешними защитными тактиками эффективность Шака в атаке можно было бы снизить. Но успевал бы он возвращаться в защиту и смог бы поддерживать темп перемещений по площадке?

Ключевой вопрос: смог бы Шак-1994 качественно защищаться на дуге? Тяжеловато все-таки было бы таскать в приставном шаге на высоких двоечках башмаки 58-го размера.

Не зря же Шак так уважительно отзывается о Хаким Оладжувоне и Патрике Юинге. Именно эти ребята обладали навыками атаки со средней дистанции и комбинировали движения под кольцом, против которых нужно было сохранять четкую дисциплину.

Или вот еще один парень, о котором О’Нил высказывается в позитивном ключе – Брайант Ривз по прозвищу «Биг Кантри». Этот семифутер при весе за 120 кг выполнял 37% своих бросков дальше трех метров от кольца, что сопоставимо с цифрами современных бигменов вроде Николы Вучевича (39%) или Виктора Вембаньямы (35%).

Что любопытно, «Мэджик»-1994 были передовой командой по части трехочковых, занимая 2-место после «Хьюстона» по попыткам и попаданиям (4,8 из 13,9 – 34,7%). «Мэджик»-2024 выглядят архаично, занимая 29-30 места по трехочковым при 11 попаданиях из 31,3 броска (35,2%).

11 из 31 за игру?

44 года назад, в финале-1980, Джулиус Ирвинг стал единственным игроком, который забил трехочковый бросок в финальной серии НБА. 0/4 за шесть матчей у «Лейкерс» и 1/16 у «Сиксерс». Четыре года спустя ситуация слегка сдвинулась – 9/24 за семь игр у «Бостона» и 6/18 у «Лейкерс». В составе «Лос-Анджелеса» супермастером дальних бросков стал Майкл Купер – у него 5/10 за серию. У «Селтикс», разумеется, хорош Лэрри Берд, у него 4/6.

10 лет спустя трехочковый бросок уже значительно прибавил в весе – за финал-1994 «Хьюстон» и «Нью-Йорк» выполнили по 100+ трехочковых. Хотя реализация была по сегодняшним меркам не ахти – обе команды не дотянули и до 35%. А с сезона-1994/95 предприняла странную попытку популяризовать дальние броски, сократив расстояние до трехочковой дуги.

Мое мнение: трехочковые как навык лучше всего играли бы в пользу современных команд. Вылезли из машины времени, расставились впятером на дуге и наслаждаемся выпученными глазами оппонентов, которые впервые видят, что так вообще можно.

Может быть, идея «раскачать» молодого баскетболиста – это отживший свое штамп? Потому что когда Шака примеряют к сегодняшнему баскетболу, то я не вижу, как могла бы выгодно смотреться его версия из 2000-х. Из 1990-х – пожалуйста. Но даже тому «худому» О’Нилу пришлось бы адаптироваться.

Так что поговорка «где родился – там и пригодился» в этом отношении получает новое значение. Если перефразировать, то получится что-то вроде «в какое время играл, для того времени и был актуален».

Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen, Cooper Neil, Ronald Martinez; East News /AP Photo/Damian Dovarganes