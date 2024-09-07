Шакил О′Нил о самом ярком эпизоде в карьере: «Мои шары на чертовой физиономии Криса Дадли»

Шакил О′Нил назвал момент, который считает самым эффектным в карьере

В 1999 году в матче «Лейкерс» – «Никс» центровой поставил сверху через Криса Дадли.

«Мы в «Форуме», против меня Крис Дадли. Это противоречит моим убеждениям, когда на мне не сдваиваются. Это означает, что вы не проявили ко мне должного уважения. Но он пытается использовать свою силу, помощь так и не приходит. Я такой: «Че за фигня?». Двигаюсь на него, он упирается, я злюсь.

Но вот я прыгаю в его сторону, дроп-степ, данк, пытаюсь прокатить шары по его чертовой физиономии. Эта знаменитая поза данкера с разведенными ногами. Я приземляюсь, а он что-то кричит. Я такой: «Отвали от меня». И оттолкнул его», – вспомнил член Зала славы.