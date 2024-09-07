  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Видео
2

Шакил О′Нил о самом ярком эпизоде в карьере: «Мои шары на чертовой физиономии Криса Дадли»

Шакил О′Нил назвал момент, который считает самым эффектным в карьере

В 1999 году в матче «Лейкерс» – «Никс» центровой поставил сверху через Криса Дадли.

«Мы в «Форуме», против меня Крис Дадли. Это противоречит моим убеждениям, когда на мне не сдваиваются. Это означает, что вы не проявили ко мне должного уважения. Но он пытается использовать свою силу, помощь так и не приходит. Я такой: «Че за фигня?». Двигаюсь на него, он упирается, я злюсь.

Но вот я прыгаю в его сторону, дроп-степ, данк, пытаюсь прокатить шары по его чертовой физиономии. Эта знаменитая поза данкера с разведенными ногами. Я приземляюсь, а он что-то кричит. Я такой: «Отвали от меня». И оттолкнул его», – вспомнил член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoКрис Дадли
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шакил О’Нил во время разминки Дончича сделал вид, что поет на словенском
227 мая, 07:40Видео
Шакил О′Нил о данке через Криса Дадли: «Посчитал неуважительным то, что они не использовали дабл-тим»
216 мая, 10:30Видео
Чарльз Баркли: «Мы не отправим «Новый Орлеан» в Канкун. Пусть едут в Галвестон своим ходом»
28 апреля, 05:10Видео
Джоэл Эмбиид попал в новый выпуск Shaqtin’ a Fool
526 апреля, 06:19Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Нэнси Либерман о влиянии Кейтлин Кларк на женский баскетбол: «Она делает то же самое, что делали Тайгер Вудс и Майкл Джордан»
14 минут назад
«Автодор» подписал Егора Кулешова
29 минут назад
Джеди Осман продолжит карьеру в «Панатинаикосе»
3сегодня, 09:52
Патрик Беверли: «Я не говорил Стефу Карри, что следующие пять лет будут моими»
7сегодня, 08:32
Виктор Вембаньяма заплел косички
7сегодня, 06:49Фото
Кайл Кузма считает, что «Лейкерс» остались бы претендентом, если бы не обменяли его: «100 процентов»
6сегодня, 05:55
Женская НБА. «Атланта» в овертайме победила «Даллас», «Индиана» уступила «Миннесоте» и другие результаты
сегодня, 05:28
Давис Бертанс может перейти в «Дубай»
1сегодня, 05:13
Марк Газоль и Ламаркус Олдридж были самыми сложными противниками для Николы Вучевича
2вчера, 21:15
Чарльз Баркли: «У «Финикса» нет идентичности и лидера. Я попытался мотивировать Букера в прошлом году, и они взбесились»
6вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Еремин: «Состояние «Зенита» на данный момент немного лучше, чем состояние УНИКСа»
1сегодня, 09:04
Джонатан Куминга сменил прическу
7сегодня, 08:16Фото
Александр Щербенев о победе «Зенита» в Кубке Кондрашина и Белова: «Как год начнешь, так его и проведешь»
1сегодня, 07:59
Хавьер Паскуаль: «Всегда стараемся играть серьезно на Кубке Кондрашина и Белова»
1сегодня, 07:38
Товарищеские матчи. ЦСКА одолел «Тофаш», «Локомотив-Кубань» победил «Тюрк Телеком»
1сегодня, 06:13
Сергей Кущенко: «На Кубке Кондрашина и Белова уже можно было увидеть рисунок игры и тренерскую мысль»
сегодня, 06:08
Терри Тэйлор будет тренироваться с «Сакраменто»
вчера, 20:30
«Лейкерс» отчислили форварда Алекса Фаджа
6вчера, 20:20
«Это твое поручение, ты должен их принять». Андре Игудала подарил Николе Вучевичу часы в первый год в НБА
вчера, 19:59
«Олимпиакос» вывел из обращения 15-й номер Гиоргоса Принтезиса
1вчера, 19:25