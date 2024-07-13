Экс-игрок «Голден Стэйт» Омари Спеллмен перешел в «Зенит»
Омари Спеллмен стал игроком «Зенита».
Санкт-петербургский клуб заключил с тяжелым форвардом (26 лет, 203 см) контракт до конца сезона-2025/26.
В 2018 году Спеллмен был выбран на драфте НБА под 30-м номером командой «Атланта». В своем дебютном сезоне НБА он набирал в среднем 5,9 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи за матч.
В 2019-м форвард был обменян в «Голден Стэйт». С командой из Сан-Франциско Омари в среднем набирал 7,6 очка, 4,5 подбора и 1,0 передачи за игру.
После НБА в 2021 году Спеллмен подписал контракт с южнокорейским клубом «Анян», за который выступал на протяжении трех сезонов.
По итогам своего дебютного сезона в Южной Корее Омари стал чемпионом и был признан лучшим игроком финала.
В составе сборной Ливана смотрелся очень убедительно.
Помним, любим, не скучаем.