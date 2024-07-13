Экс-игрок «Голден Стэйт» Омари Спеллмен перешел в «Зенит»

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Омари Спеллмен Баскетбол

Омари Спеллмен стал игроком «Зенита».

Санкт-петербургский клуб заключил с тяжелым форвардом (26 лет, 203 см) контракт до конца сезона-2025/26.

В 2018 году Спеллмен был выбран на драфте НБА под 30-м номером командой «Атланта». В своем дебютном сезоне НБА он набирал в среднем 5,9 очка, 4,2 подбора и 1,0 передачи за матч.

В 2019-м форвард был обменян в «Голден Стэйт». С командой из Сан-Франциско Омари в среднем набирал 7,6 очка, 4,5 подбора и 1,0 передачи за игру.

После НБА в 2021 году Спеллмен подписал контракт с южнокорейским клубом «Анян», за который выступал на протяжении трех сезонов. 

По итогам своего дебютного сезона в Южной Корее Омари стал чемпионом и был признан лучшим игроком финала.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Mr Norman
Я думал это футбол...
Голден Стэйт известный футбольный клуб, да)
+7
0
+7
Отличное подписание!
В составе сборной Ливана смотрелся очень убедительно.
+6
-1
+5
Чемпионская ДНК в Зените!
+3
0
+3
О, один из всадников апокалипсиса легендарных G-league воинов периода смуты. Крисс, Паскаль, Молдер, Спеллмен, Бёркс.
Помним, любим, не скучаем.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий