«Гран-Канария» собирается подписать Майка Тоби
Майк Тоби, скорее всего, окажется в «Гран-Канарии».
29-летний натурализованный центровой сборной Словении закончил выступление за «Црвену Звезду». Тоби провел неудачный сезон в Евролиге, набирая 3,7 очка и 2,3 подбора за 10,9 минуты в среднем.
По сообщению источника, фаворитом на подписание центрового является испанская «Гран-Канария».
Клуб закончил сезон на 7-м месте в национальном чемпионате с результатом 20-14 и уступил «Реалу» в 1/4 финала (0-2).