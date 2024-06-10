«Гран-Канария» собирается подписать Майка Тоби

Майк Тоби, скорее всего, окажется в «Гран-Канарии».

29-летний натурализованный центровой сборной Словении закончил выступление за « ». Тоби провел неудачный сезон в , набирая 3,7 очка и 2,3 подбора за 10,9 минуты в среднем.

По сообщению источника, фаворитом на подписание центрового является испанская « ».

Клуб закончил сезон на 7-м месте в национальном чемпионате с результатом 20-14 и уступил « » в 1/4 финала (0-2).