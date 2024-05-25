«Филадельфия» заинтересована в подписании нового контракта с Келли Убре

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Келли Убре Баскетбол

«Филадельфия» намерена сохранить в составе Келли Убре.

«Сиксерс» заинтересованы в подписании нового контракта со свингменом Келли Убре, который этим летом выйдет на рынок свободных агентов.

По словам журналиста Эвана Сайдери, на Убре будет претендовать «бесчисленное количество» команд.

«Келли Убре будет одним из самых недооцененных неограниченно свободных агентов в этом межсезонье», – пишет Сайдери.

После подписания минимального контракта с «Сиксерс» Убре в сезоне-2023/24 набирал 15,4 очка, 5,1 подбора, 1,5 передачи, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за матч.

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