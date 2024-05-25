«Филадельфия» заинтересована в подписании нового контракта с Келли Убре

«Филадельфия» намерена сохранить в составе Келли Убре.

«Сиксерс» заинтересованы в подписании нового контракта со свингменом Келли Убре, который этим летом выйдет на рынок свободных агентов.

По словам журналиста Эвана Сайдери, на Убре будет претендовать «бесчисленное количество» команд.

« будет одним из самых недооцененных неограниченно свободных агентов в этом межсезонье», – пишет Сайдери.

После подписания минимального контракта с «Сиксерс» Убре в сезоне-2023/24 набирал 15,4 очка, 5,1 подбора, 1,5 передачи, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за матч.