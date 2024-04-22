Заккари Рисаше выставил свою кандидатуру на драфт-2024 НБА

Теги Еврокубок НБА чемпионат Франции драфт НБА Бурк Заккари Рисаше Баскетбол

Заккари Рисаше примет участие в драфте НБА.

Французский форвард лидирует в прогнозе ESPN на драфт-2024. 19-летний игрок «Бурка» завоевал титул «Восходящая звезда» розыгрыша Еврокубка этого сезона и помог своей команде дойти до финала турнира.

Рисаше набирал 9,3 очка и 3,5 подбора в среднем в национальном чемпионате и 13,1 очка и 3,6 подбора в Еврокубке в сезоне-2023/24.

«Я всегда мечтал играть в лучшей лиге на планете. Вкладывал усилия с самого детства. «Бурк» предоставил мне невероятную возможность показать, на что я способен. Это было идеальное место для старта карьеры.

Горжусь нашими достижениями в Еврокубке.

Хорошо чувствую себя физически. Работаю над телом для игры на высочайшем уровне.

Многое могу принести команде НБА. В первую очередь, мой бросок. Мою защиту. Мою универсальность. Я могу подбирать, разыгрывать, завершать под кольцом, держать мяч. Все, что будет необходимо.

Моей главной задачей на начало сезона было быть выбранным как можно выше. Но я не буду разочарован, если не стану первым или вторым. Драфт – это только начало», – рассказал Рисаше.

 

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