Никола Йокич пошутил о Деандре Джордане: «Он слишком много говорит, уже не могу его слушать»

Никола Йокич рассказал о вкладе Деандре Джордана в атмосферу в команде.

«Он слишком много говорит, уже не могу его слушать.

Конечно, он отличный парень. Хорош во всех аспектах командного взаимодействия. Может дать совет на площадке и вне ее. Посмеяться над собой и одноклубниками. Всегда готов быть частью происходящего. И разделить бокал вина. Отличный партнер по команде», – заключил .

Запасной центровой «Наггетс» провел 9 минут в первом победном матче с « », набрав 4 очка, 2 подбора, 1 перехват и 1 блок.

В это межсезонье Джордан станет свободным агентом.