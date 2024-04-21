Никола Йокич пошутил о Деандре Джордане: «Он слишком много говорит, уже не могу его слушать»

Теги Денвер Лейкерс НБА Деандре Джордан НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич рассказал о вкладе Деандре Джордана в атмосферу в команде.

«Он слишком много говорит, уже не могу его слушать.

Конечно, он отличный парень. Хорош во всех аспектах командного взаимодействия. Может дать совет на площадке и вне ее. Посмеяться над собой и одноклубниками. Всегда готов быть частью происходящего. И разделить бокал вина. Отличный партнер по команде», – заключил Йокич.

Запасной центровой «Наггетс» Деандре Джордан провел 9 минут в первом победном матче с «Лейкерс», набрав 4 очка, 2 подбора, 1 перехват и 1 блок.

В это межсезонье Джордан станет свободным агентом.

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1 комментарий
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Да,Деревяндре как влитой зашёл в Наггетс
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