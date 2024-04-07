Фотис Такианос о поражении от «Уралмаша»: «Концовку игры решили подборы в нападении и важные трехочковые»

Теги Единая лига ВТБ Астана Уралмаш Фотис Такианос Баскетбол

Фотис Такианос назвал причины поражения «Астаны» от «Уралмаша» (79:87).

«Приезжая, мы знали, что нас ждет непростая игра, мы играли с очень сильным соперником. Я остался доволен тем, какое желание сегодня показали мои игроки.

Иногда хочется сказать, что, конечно, нам непросто – у нас есть проблемы с игроками, в том числе на позиции пятого номера. Нам достаточно непросто контролировать игру, в частности подбор, в подтверждении этому 20 подборов в нападении от «Уралмаша». Концовку игры решили подборы в нападении и важные трехочковые после этого.

Мы едем дальше, у нас осталось несколько игр, наша задача – дать поиграть казахстанским игрокам. Будем готовиться. Хочу поздравить «Уралмаш», пожелать всего хорошего в дальнейших играх и плей-офф, хочу также сказать спасибо и своей команде», – сказал главный тренер «Астаны».

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