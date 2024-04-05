Нандо Де Коло стал вторым в истории Евролиги по количеству очков за карьеру

Теги Вассилис Спанулис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Нандо Де Коло Майк Джеймс 1990 Баскетбол

Нандо Де Коло обошел Вассилиса Спанулиса по количеству очков за карьеру.

Защитник «Виллербана» поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории Евролиги. На счету француза – 4 456 очков. Спанулис за карьеру набрал 4 455 очков.

Де Коло поднялся в списке после того, как набрал 6 очков в первой четверти матча 33-го тура против «Валенсии».

Лидером Евролиги по количеству очков за карьеру является Майк Джеймс («Монако») – 4 456.

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1 комментарий
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и с чего вы взяли, что у Джеймса 4456 очков? или он за месяц ничего не закинул? Вики пишет, что 4541
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