Нандо Де Коло стал вторым в истории Евролиги по количеству очков за карьеру

Нандо Де Коло обошел Вассилиса Спанулиса по количеству очков за карьеру.

Защитник «Виллербана» поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории Евролиги. На счету француза – 4 456 очков. Спанулис за карьеру набрал 4 455 очков.

Де Коло поднялся в списке после того, как набрал 6 очков в первой четверти матча 33-го тура против «Валенсии».

Лидером Евролиги по количеству очков за карьеру является («Монако») – 4 456.