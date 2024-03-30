Айзейя Томас остался в «Финиксе» еще на 10 дней

Теги Финикс НБА Баскетбол - видео Айзейя Томас 1989 Баскетбол

«Санз» подписали второй 10-дневный контракт с Айзейей Томасом.

С момента своего возвращения в клуб и подписания первого 10-дневного контракта 20 марта Томас принял участие в двух матчах за «Санз».

В проигранном матче против «Оклахомы» в пятницу Томас набрал 5 очков при 2 из 4 с игры и 1 из 2 из-за дуги. Он также отметился одной передачей.

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4 комментария
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Почему нельзя?
Всё можно. Пока смотрят его состояние и поведение.
Жизнь парня не щадила и надеюсь закрепится хотябы на минимальный контракт и сейчас и на следующий сезон.
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В комментариях пару человек беседуют сами с собой. Это даже круче, чем IT в НБА.
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А почему в плей офф нельзя его? И какой тогда вообще смысл?
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Ответ artcity
Почему нельзя? Всё можно. Пока смотрят его состояние и поведение. Жизнь парня не щадила и надеюсь закрепится хотябы на минимальный контракт и сейчас и на следующий сезон.
Где то писали в комментариях, что нельзя.
Хорошо. А так то разыгрывающих ноль, лишним не будет
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