Айзейя Томас остался в «Финиксе» еще на 10 дней
«Санз» подписали второй 10-дневный контракт с Айзейей Томасом.
С момента своего возвращения в клуб и подписания первого 10-дневного контракта 20 марта Томас принял участие в двух матчах за «Санз».
В проигранном матче против «Оклахомы» в пятницу Томас набрал 5 очков при 2 из 4 с игры и 1 из 2 из-за дуги. Он также отметился одной передачей.
Всё можно. Пока смотрят его состояние и поведение.
Жизнь парня не щадила и надеюсь закрепится хотябы на минимальный контракт и сейчас и на следующий сезон.
Хорошо. А так то разыгрывающих ноль, лишним не будет