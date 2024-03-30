Айзейя Томас остался в «Финиксе» еще на 10 дней

«Санз» подписали второй 10-дневный контракт с Айзейей Томасом.

С момента своего возвращения в клуб и подписания первого 10-дневного контракта 20 марта принял участие в двух матчах за «Санз».

В проигранном матче против «Оклахомы» в пятницу Томас набрал 5 очков при 2 из 4 с игры и 1 из 2 из-за дуги. Он также отметился одной передачей.