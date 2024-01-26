Кармело Энтони о важности чемпионств: «Тогда Билл Расселл – величайший в истории, а не Майкл Джордан»

Теги Майкл Джордан Кармело Энтони НБА Кевин Дюрэнт Билл Расселл Баскетбол

Кармело Энтони назвал Кевина Дюрэнта одним из сильнейших игроков всех времен.

«Конечно же Кевин Дюрэнт заслуживает упоминания в разговоре о величайшем игроке в истории! Хотя мне и не нравится все это. Это лучший чистый скорер, которого когда-либо видела эта лига. На площадке нет места, откуда он не смог бы набрать очки. Был чемпионом, изменил игру. Каким образом он может не попасть в разговор о величайшем?

Хотя если мы говорим об этой культуре количества титулов, Майкл Джордан – не GOAT, им является Билл Расселл. Но люди продолжат говорить, что Майкл Джордан – величайший. Отвечая на вопрос, да, Дюрэнт должен упоминаться как один из лучших в истории. Потому что так и есть», – заявил Кармело Энтони в своем подкасте.

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5 комментариев
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Накидывает к разговору о выведении его 15 номера в Денвере. Несмотря на отсутствие титулов
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Можно как-то его подкаст закрыть? ))
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Ответ any given sunday
Накидывает к разговору о выведении его 15 номера в Денвере. Несмотря на отсутствие титулов
Будет как-то глупо со стороны Наггетс делать такое
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После Карри может занимать очередь.
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Ответ any given sunday
Накидывает к разговору о выведении его 15 номера в Денвере. Несмотря на отсутствие титулов
Тут вроде совершенно другая тема, кто лучший в истории. В Денвере ему от такой темы никаких бонусов для майки под сводами не прибавится.
Раздражают тупые заплюсованные комментарии...
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