Кармело Энтони о важности чемпионств: «Тогда Билл Расселл – величайший в истории, а не Майкл Джордан»

Кармело Энтони назвал Кевина Дюрэнта одним из сильнейших игроков всех времен.

«Конечно же заслуживает упоминания в разговоре о величайшем игроке в истории! Хотя мне и не нравится все это. Это лучший чистый скорер, которого когда-либо видела эта лига. На площадке нет места, откуда он не смог бы набрать очки. Был чемпионом, изменил игру. Каким образом он может не попасть в разговор о величайшем?

Хотя если мы говорим об этой культуре количества титулов, – не GOAT, им является . Но люди продолжат говорить, что Майкл Джордан – величайший. Отвечая на вопрос, да, Дюрэнт должен упоминаться как один из лучших в истории. Потому что так и есть», – заявил в своем подкасте.