Защитник «Фламенго» Фелипе Мотта заявил, что является «3-метровым пришельцем» из завирусившегося видео

Теги Баскетбол - видео Фламенго Фелипе Мотта Баскетбол

Итальянский баскетболист утверждает, что попал в популярный ролик с «пришельцем».

В интернете завирусилось видео «3-метрового инопланетянина» на острове Илья-Ду-Мел в Бразилии. Ролик быстро набрал популярность в сети, но итальянский баскетболист Фелипе Мотта развеял догадки.

Игрок «Фламенго» заявил, что «3-метровым пришельцем» является он – сказал, что наслаждался прекрасным видом во время прогулки. Мотта признался, что его рост в 195 сантиметров позволяет выделяться среди прохожих, и что предупредит людей, когда в следующий раз решит отправиться в поход.

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