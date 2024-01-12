Защитник «Фламенго» Фелипе Мотта заявил, что является «3-метровым пришельцем» из завирусившегося видео

Итальянский баскетболист утверждает, что попал в популярный ролик с «пришельцем».

В интернете завирусилось видео «3-метрового инопланетянина» на острове Илья-Ду-Мел в Бразилии. Ролик быстро набрал популярность в сети, но итальянский баскетболист Фелипе Мотта развеял догадки.

Игрок « » заявил, что «3-метровым пришельцем» является он – сказал, что наслаждался прекрасным видом во время прогулки. Мотта признался, что его рост в 195 сантиметров позволяет выделяться среди прохожих, и что предупредит людей, когда в следующий раз решит отправиться в поход.