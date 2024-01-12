Леброн Джеймс о «-18» в матче с «Санз»: «Они очень хорошо знали о том, что мы собираемся делать»
Леброн Джеймс отреагировал на «-18» в матче с «Финиксом».
«Лейкерс» в четверг уступили на домашней арене со счетом 109:127.
«Они очень хорошо знали о том, что мы собираемся делать. А еще их Большое трио, это им определенно помогло», – заявил Джеймс.
39-летний баскетболист набрал лишь 10 очков (5 подборов, 9 передач) при 3 из 11 с игры. Он опроверг предположения о том, что такая статистика связана с проблемами со здоровьем.
«Хм, да нет, нормально себя чувствую», – сказал форвард.
У «озерников» результат 5-11 после декабрьского триумфа во внутрисезонном турнире.
но вот это вот высказывание "Они очень хорошо знали о том, что мы собираемся делать" выглядит странным
в регулярке ЛАЛ последние годы играют одинаково не в зависимости от того кто вокруг Леброна-Девиса и кто тренер. это не ПО где кто-то будет целенаправлено готовиться к сопернику. просто катаем свое и поглядим что будет. это же верно для двух третей команд лиги.
Тут все настроено на удобство и низкозатратный стиль Леброна как основного элемента команды (и правильно) и Девиса как системного защитного элемента и бросающего большого впереди (и это правильно).
Они как-то особенно готовились к Санс? Конечно же нет. Финиксу можно было посмотреть скаутские отчеты прошлого или даже позапрошлого года и быть готовыми к игре.
По этому итоговый вопрос "а кто не знал то что вы собираетесь делать?"