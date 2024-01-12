Леброн Джеймс отреагировал на «-18» в матче с «Финиксом».

« » в четверг уступили на домашней арене со счетом 109:127.

«Они очень хорошо знали о том, что мы собираемся делать. А еще их Большое трио, это им определенно помогло», – заявил .

39-летний баскетболист набрал лишь 10 очков (5 подборов, 9 передач) при 3 из 11 с игры. Он опроверг предположения о том, что такая статистика связана с проблемами со здоровьем.

«Хм, да нет, нормально себя чувствую», – сказал форвард.

У «озерников» результат 5-11 после декабрьского триумфа во внутрисезонном турнире.