Леброн Джеймс о «-18» в матче с «Санз»: «Они очень хорошо знали о том, что мы собираемся делать»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс отреагировал на «-18» в матче с «Финиксом».

«Лейкерс» в четверг уступили на домашней арене со счетом 109:127.

«Они очень хорошо знали о том, что мы собираемся делать. А еще их Большое трио, это им определенно помогло», – заявил Джеймс.

39-летний баскетболист набрал лишь 10 очков (5 подборов, 9 передач) при 3 из 11 с игры. Он опроверг предположения о том, что такая статистика связана с проблемами со здоровьем.

«Хм, да нет, нормально себя чувствую», – сказал форвард.

У «озерников» результат 5-11 после декабрьского триумфа во внутрисезонном турнире.

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7 комментариев
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Просто мы обычно 8 на 5 играем, а тут пришлось впятером против большого трио.
+12
-3
+9
Ааа, то есть ЛАЛ знали что собираются дать подливы в штаны... Ну молодцы, чего тут сказать
+5
-1
+4
сливать Хэма?
+2
0
+2
ладно, шутки в сторону
но вот это вот высказывание "Они очень хорошо знали о том, что мы собираемся делать" выглядит странным
в регулярке ЛАЛ последние годы играют одинаково не в зависимости от того кто вокруг Леброна-Девиса и кто тренер. это не ПО где кто-то будет целенаправлено готовиться к сопернику. просто катаем свое и поглядим что будет. это же верно для двух третей команд лиги.
Тут все настроено на удобство и низкозатратный стиль Леброна как основного элемента команды (и правильно) и Девиса как системного защитного элемента и бросающего большого впереди (и это правильно).
Они как-то особенно готовились к Санс? Конечно же нет. Финиксу можно было посмотреть скаутские отчеты прошлого или даже позапрошлого года и быть готовыми к игре.
По этому итоговый вопрос "а кто не знал то что вы собираетесь делать?"
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Когда начал читать про -18, подумал что арктический антициклон пришел
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