Кендрик Перкинс раскритиковал Дарвина Хэма: «Ему нужно улучшать свою работу»
Кендрик Перкинс раскритиковал главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма.
«Лейкерс» зашли в 2024 год с результатом 17-17, в декабре команда выдала 6-8.
«Я не позволю Дарвину Хэму соскочить с крючка. Ему необходимо улучшать свою работу, с помощью ротаций, выбора комбинаций и всего остального. То, как он распределяет игровое время Брона и Эй Ди.
Во всех отношениях Дарвину Хэму необходимо улучшать свою работу», – считает экс-игрок НБА и эксперт ESPN.