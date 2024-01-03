Кендрик Перкинс раскритиковал главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма.

« » зашли в 2024 год с результатом 17-17, в декабре команда выдала 6-8.

«Я не позволю Дарвину Хэму соскочить с крючка. Ему необходимо улучшать свою работу, с помощью ротаций, выбора комбинаций и всего остального. То, как он распределяет игровое время Брона и Эй Ди.

Во всех отношениях необходимо улучшать свою работу», – считает экс-игрок и эксперт ESPN.