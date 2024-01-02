Джордан Кларксон прокомментировал первый карьерный трипл-дабл.

31-летний защитник «Юты» оформил статистическое достижение в 685-м для себя матче регулярного чемпионата (728-й с учетом плей-офф).

Последним игроком «Джаз» с трипл-даблом был в феврале 2008 года.

«Это многое значит. Я дольше всех выступаю за эту команду. Повидал много разных ребят, разных составов. Играл с тем же Карлосом Бузером. Так что все это очень приятно, очень круто. Это большое достижение в моей карьере.

До самого последнего подбора не был уверен, что все получится. Было много «сквозняков», Уокер Кесслер постоянно блокировал броски. Мы перехватывали мяч, усилили давление в обороне. Почти не промахивались. Так что да, сомневался вплоть до самого последнего подбора. Немного нервничал (улыбается).

Что мне говорил ? Я просто шутил с ним. Сказал ему, что могу бросить мяч в дужку и попытаться поймать его. Он сказал: «Не мог бы ты просто взять подбор, чтобы я снял тебя с игры?» Я такой: «Бро, да я стараюсь». Да, это было именно так. Он сказал, что как только ты возьмешь отскок, просто проси тайм-аут – и для тебя этот матч окончен», – заявил .