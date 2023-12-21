Смуш Паркер: «Кобе Брайант никогда не разговаривал со мной, а ведь я выходил в стартовой пятерке вместе с ним»

Бывший игрок « » рассказал, что не разговаривал с ним в течение двух сезонов, хотя они были партнерами по стартовой заднее линии, а их шкафчики находились рядом друг с другом.

«Этот человек никогда со мной не разговаривал. Я не был 12-м игроком на скамейке запасных. Я не был вызван из G-лиги, чтобы просто заполнить место в составе. Я выходил в стартовой пятерке вместе с этим человеком. Я был его коллегой. Мы делили одну кабинку. Как это возможно, что мы ни разу поговорили за два сезона?

Однажды я попытался завязать с ним разговор о футбольном матче, состоявшемся накануне. Он посмотрел на меня и сказал: «Тебя нельзя со мной разговаривать, у тебя недостаточно достижений, чтобы говорить со мной». Он был предельно серьезен. Это задало тон. Я никогда больше не пытался заговорить с ним в течение двух лет», – рассказал Паркер.