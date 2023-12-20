Трент Фрэйзер: «В Евролиге слежу за Майком Джеймсом и Шейном Ларкиным»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Стефен Карри Кайри Ирвинг Шейн Ларкин Майк Джеймс 1990 Трент Фрэйзер Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер назвал игроков НБА и Евролиги, за выступлениями которых следит.

«Стараюсь следить за маленькими игроками и перенимать у них лучшее. В НБА это Стеф Карри и Кайри Ирвинг. В Евролиге слежу за Майком Джеймсом и Шейном Ларкиным. Наша игра строится похожим образом и для нас важны одни и те же навыки: скорость, передачи, броски после дриблинга.

Какими навыками должен обладать идеальный разыгрывающий? Думаю, что разыгрывающий должен уметь управлять темпом нападения на площадке и контролировать игру все 40 минут. Безусловно, бросок и навыки передач тоже важны, но способность управлять партнерами отличают элитных первых номеров от других игроков», – заявил Фрэйзер.

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