Тайриз Макси – болельщику по ходу игры: «Что мне еще сделать? Посмотри, сколько у меня очков»

Разыгрывающий «Филадельфии» вступил в диалог с болельщиком по ходу гостевой встречи с « » (114:124).

«Что мне еще сделать? Посмотри, сколько у меня очков», – сказал Макси, указав на табло под сводами арены.

Макси записал в свой актив 33 очка, 3 передачи и 2 перехвата (4 потери) при 13 из 25 с игры и 4 из 4 с линии.

После игры Макси в соцсетях прояснил произошедшее: «Я нечасто теряю самообладание... Не люблю, когда говорят на мою маму!»