Тайриз Макси – болельщику по ходу игры: «Что мне еще сделать? Посмотри, сколько у меня очков»
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси вступил в диалог с болельщиком по ходу гостевой встречи с «Новым Орлеаном» (114:124).
«Что мне еще сделать? Посмотри, сколько у меня очков», – сказал Макси, указав на табло под сводами арены.
Макси записал в свой актив 33 очка, 3 передачи и 2 перехвата (4 потери) при 13 из 25 с игры и 4 из 4 с линии.
После игры Макси в соцсетях прояснил произошедшее: «Я нечасто теряю самообладание... Не люблю, когда говорят на мою маму!»