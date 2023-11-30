Тайриз Макси – болельщику по ходу игры: «Что мне еще сделать? Посмотри, сколько у меня очков»

Теги Новый Орлеан Филадельфия НБА Баскетбол - видео болельщики Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси вступил в диалог с болельщиком по ходу гостевой встречи с «Новым Орлеаном» (114:124).

«Что мне еще сделать? Посмотри, сколько у меня очков», – сказал Макси, указав на табло под сводами арены.

Макси записал в свой актив 33 очка, 3 передачи и 2 перехвата (4 потери) при 13 из 25 с игры и 4 из 4 с линии.

После игры Макси в соцсетях прояснил произошедшее: «Я нечасто теряю самообладание... Не люблю, когда говорят на мою маму!»

6 комментариев
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minotavr0706
Ответ vzi
По-моему вообще не надо реагировать на все эти выкрики. А то взяли моду - то Уэстбруку орут что-то, теперь Макси…
Баскетболисты НБА успешные состоявшиеся люди, они бы и не реагировали, но часто задевают членов их семей, как и в этот раз.
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vzi
По-моему вообще не надо реагировать на все эти выкрики. А то взяли моду - то Уэстбруку орут что-то, теперь Макси…
+7
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Holo Dilnick
"What more do you want me to do?" Я как будто в Оксфорд попал после их типового гэнгстерского базара.
+3
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vzi
Ответ minotavr0706
Баскетболисты НБА успешные состоявшиеся люди, они бы и не реагировали, но часто задевают членов их семей, как и в этот раз.
Бесы
+3
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Валера, настало твое время...
Ответ minotavr0706
Баскетболисты НБА успешные состоявшиеся люди, они бы и не реагировали, но часто задевают членов их семей, как и в этот раз.
Иногда и на управляющего ресторана орут, а он тоже весьма состоявшийся человек
+2
0
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