У Джордана Хоукинса из «Пеликанс» серия из 17 матчей с точным 3-очковым в каждом из них. Рекорд среди новичков у Лилларда и Фернандеса – 20 игр подряд

Новичок «Нового Орлеана» Джордан Хоукинс совершил точный 3-очковый бросок в каждом из 17 первых матчей карьеры.

Как информирует StatMamba, и лидируют по этому показателю в истории : оба баскетболиста реализовывали дальний бросок на протяжении первых 20 игры в лиге.

Хоукинс совершает 7,3 попытки броска из-за дуги и реализует 35,9% из них. Защитник также приносит своей команде 12,7 очка и 3,9 подбора за 28,4 минуты игрового времени.