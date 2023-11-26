У Джордана Хоукинса из «Пеликанс» серия из 17 матчей с точным 3-очковым в каждом из них. Рекорд среди новичков у Лилларда и Фернандеса – 20 игр подряд
Новичок «Нового Орлеана» Джордан Хоукинс совершил точный 3-очковый бросок в каждом из 17 первых матчей карьеры.
Как информирует StatMamba, Дэмиан Лиллард и Руди Фернандес лидируют по этому показателю в истории НБА: оба баскетболиста реализовывали дальний бросок на протяжении первых 20 игры в лиге.
Хоукинс совершает 7,3 попытки броска из-за дуги и реализует 35,9% из них. Защитник также приносит своей команде 12,7 очка и 3,9 подбора за 28,4 минуты игрового времени.
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