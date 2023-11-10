Джамир Нельсон станет генеральным менеджером фарм-клуба «Филадельфии» в G-лиге

Участник Матча всех звезд-2009 назначен генеральным менеджером фарм-клуба «Филадельфии» в G-лиге «Делавэр Блю Костс», информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски..

Нельсон, который провел 14 сезонов в в составе пяти команд, после прихода в «Сиксерс» три года назад уверенно продвигался по карьерной лестнице. До этого Нельсон был помощником генерального менеджера «Блю Костс» и скаутом «76-х».

Нельсон сменил Проспера Карангву на посту генменеджера. По информации источников ESPN, Карангва займет другую роль в офисе «Сиксерс» после того, как в прошлом году выиграл титул чемпиона G-лиги.