Тэйлор Дженкинс о дебюте Бисмака Бийомбо за «Мемфис»: «Биз был феноменален»

Главный тренер « » похвалил нового центрового команды , который набрал 8 очков, сделал 11 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота в дебютном матче за «Гризлис».

«Биз был феноменален.

Ставил заслоны, разыгрывал, делал подборы, блок-шоты. Он учится на ходу, и я думаю, что его партнеры по команде проделали отличную работу, ставя его в нужные позиции как в атаке, так и в защите», – сказал тренер.

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