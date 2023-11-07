Тэйлор Дженкинс о дебюте Бисмака Бийомбо за «Мемфис»: «Биз был феноменален»

Теги Мемфис НБА Бисмак Бийомбо Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс похвалил нового центрового команды Бисмака Бийомбо, который набрал 8 очков, сделал 11 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота в дебютном матче за «Гризлис».

«Биз был феноменален.

Ставил заслоны, разыгрывал, делал подборы, блок-шоты. Он учится на ходу, и я думаю, что его партнеры по команде проделали отличную работу, ставя его в нужные позиции как в атаке, так и в защите», – сказал тренер.

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1 комментарий

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bear7904
Лучше б его Санс оставили, чем с Бол Болью рискнули
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