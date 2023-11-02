Серджо Скариоло может стать помощником Эдриана Гриффина в «Милуоки». Они вместе были ассистентами в «Торонто»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло НБА чемпионат Италии Виртус Баскетбол

Бывший главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло получил приглашение от «Милуоки».

Как стало известно итальянскому SuperBasket, 4-кратный чемпион Европы со сборной Испании может стать помощником главного тренера «Бакс».

Чемпион мира-2019 уже работал ассистентом в США на протяжении трех сезонов в «Торонто» (2018-2021). Тогда помощником в «Рэпторс» был и действующий главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин.

В прошлом месяце Терри Стоттс покинул штаб Гриффина по собственному желанию – как сообщалось, после конфликта на тренировке.

Скариоло был уволен руководством «Виртуса» в сентябре после нелицеприятных высказываний о действиях менеджемента в межсезонье. Его также обвиняли в ведении переговоров с мадридским «Реалом», однако специалист эту информацию опроверг.

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1 комментарий

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saner-s88
Скариолу главным
Физрука на скамейку
+1
0
+1
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