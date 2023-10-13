«Андорра» подписала Жана Монтеро. Разыгрывающий в прошлом месяце не явился на сборы «Гран-Канарии» и покинул команду

Теги переходы Гран-Канария чемпионат Испании Андорра Жан Монтеро Баскетбол

Разыгрывающий Жан Монтеро (20 лет, 190 см) продолжит карьеру в испанской «Андорре», сообщает пресс-служба клуба.

В сентябре защитник сборной Доминиканской Республики не явился на сборы «Гран-Канарии» и выразил желание покинуть клуб из-за разногласий с руководством.

Сообщалось, что его зарплата была минимально возможной и равнялась 28 000 евро. Разыгрывающим также интересовался турецкий «Анадолу Эфес».

Монтеро завершал прошлый сезон в аренде в «Бетисе», где он был признан лучшим молодым игроком ACB с показателями в 17,6 очка, 4,3 передачи и 2,4 перехвата в среднем за игру.

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