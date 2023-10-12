Владимир Гомельский о переходе Алексея Шведа в чемпионат Китая: «Правильное решение. Лучше играть, чем не играть»

Теги Алексей Швед Владимир Гомельский чемпионат Китая Баскетбол

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал новость о том, что бывший защитник ЦСКА Алексей Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая.

«Для Шведа это правильное решение. Лучше играть, чем не играть. Играть стоит там, где тебя ждут, где тебе дадут зарплату, игровое время и все остальное. Если агент Шведа не мог согласовать контракт ни с одной командой Евролиги или Единой лиги ВТБ, то Китай остается единственным вариантом.

Лучше или хуже? Тут уже не до рассуждений. Я плохо себе представляю чемпионат Китая. Я ни одной игры никогда не видел. Но в Китай приезжали бывшие звезды НБА, вокруг которых строились команды. Может быть, Леше будет интересно играть в таком чемпионате, где никто не будет перенапрягаться», — сказал Гомельский.

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