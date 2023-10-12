Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед согласовал контракт с одним из клубов чемпионата Китая»

Теги возможные переходы Алексей Швед чемпионат Китая Обрад Фимич Баскетбол

Российский защитник Алексей Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщил агент игрока Обрад Фимич.

«Алексей Швед согласовал контракт с одним из клубов чемпионата CBA. Остальные подробности будут позже», – приводит слова Фимича «Спорт-Экспресс».

Предыдущие два сезона Швед провел за ЦСКА. В составе московской команды он выиграл серебро и бронзу Единой лиги ВТБ.

Швед является бронзовым призером Олимпиады-2012, лучшим снайпером Евробаскета-2017 и двукратным лучшим бомбардиром Евролиги (2017/18, 2020/21).

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vaslover
Ну вот и хорошо. Посмакуем Леху в Китайской Баскетбольной Ассоциации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goducks
А как в ЦЗ сватался, но хорошо что ещё попылит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий