Агент Обрад Фимич: «Алексей Швед согласовал контракт с одним из клубов чемпионата Китая»

Российский защитник Алексей Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщил агент игрока Обрад Фимич.

«Алексей Швед согласовал контракт с одним из клубов чемпионата CBA. Остальные подробности будут позже», – приводит слова Фимича «Спорт-Экспресс».

Предыдущие два сезона Швед провел за ЦСКА. В составе московской команды он выиграл серебро и бронзу Единой лиги ВТБ.

Швед является бронзовым призером Олимпиады-2012, лучшим снайпером Евробаскета-2017 и двукратным лучшим бомбардиром Евролиги (2017/18, 2020/21).

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