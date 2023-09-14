Вит Крейчи присоединится к тренировочному лагерю «Миннесоты»

« » пригласила (23 года, 203 см) в тренировочный лагерь, сообщает обозреватель команды Джон Кравчински.

Ранее Крейчи был отчислен «Атлантой».

Крейчи принял участие в 29 матчах прошедшего регулярного чемпионата, проводя в среднем 5,7 минуты на паркете.

Чех был выбран под 37-м номером на драфте НБА-2020.

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