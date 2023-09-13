«Лучший совет – просто быть расслабленным». Владислав Трушкин и Евгений Минченко рассказали о медиадне МБА

Новички МБА Владислав Трушкин и рассказали о медиадне и поделились ожиданиями от предстоящего сезона лиги ВТБ.

«Приятно прийти в такую мотивированную и хорошую организацию, как МБА. Первые впечатления самые приятные, мне все нравится. Самое главное – хорошо играть и показывать результат. Это уже не первый мой медиадень, поэтому чувствую себя лучше. Уже можно какие-то заученные позы для фотографии выбрать. Но лучший совет – просто быть расслабленным. Когда начинаешь импровизировать или дурачиться, получаются классные кадры», – рассказал Трушкин.

«Такого рода мероприятия – это всегда хорошее настроение. Проводишь время вместе с командой не на тренировке, а в такой обстановке – это всегда интересно и весело. Своего рода тимбилдинг», — добавил Минченко.

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