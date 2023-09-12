МБА провела медиадень

Во вторник, 12 сентября, московский клуб МБА провел медиадень.

МБА готовится к своему второму сезону в лиге ВТБ. Наступающий сезон в клубе будет посвящен космосу. Космическая тематика будет интегрирована в игровую форму, оформление арены во время домашних матчей в Баскет Холл Москва, предматчевое шоу и предыгровые активности.

30 сентября проведет первый матч сезона против ЦСКА.

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье