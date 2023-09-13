Звездный защитник « » выразил готовность стать ролевым игроком в сборной США на Олимпийских играх в 2024 году.

Букер написал об этом, отвечая на пост форварда « » , который считает, что проблема сборной США заключается в неспособности игроков принять свою роль в команде.

«В сборную США лучше привлечь звезд НБА, которые умеют выполнять свою роль. Любой будет хорош с мячом в руках, но готов ли ты защищаться или уйти в угол на пару владений», – написал Кузма в соцсетях.

«Я сделаю это», – ответил Букер.

Сборная США заняла четвертое место на прошедшем чемпионате мира-2023.

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