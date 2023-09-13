Девин Букер выразил готовность стать ролевым игроком в сборной США в 2024 году

Теги Финикс сборная США НБА Вашингтон олимпийский баскетбольный турнир Девин Букер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Кайл Кузма Баскетбол

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер выразил готовность стать ролевым игроком в сборной США на Олимпийских играх в 2024 году.

Букер написал об этом, отвечая на пост форварда «Вашингтона» Кайла Кузмы, который считает, что проблема сборной США заключается в неспособности игроков принять свою роль в команде.

«В сборную США лучше привлечь звезд НБА, которые умеют выполнять свою роль. Любой будет хорош с мячом в руках, но готов ли ты защищаться или уйти в угол на пару владений», – написал Кузма в соцсетях.

«Я сделаю это», – ответил Букер.

Сборная США заняла четвертое место на прошедшем чемпионате мира-2023.

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1 комментарий

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Andraey
Да, американцы после провала ЧМ приедут на Олимпиаду мотивированные и мощным составом.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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