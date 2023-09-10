Зоран Лукич: «На данном этапе сборной России трудно будет конкурировать с такими командами, как США и Канада»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич считает, что российская команда пока не готова конкурировать с США и Канадой.

«На данном этапе, откровенно говоря, трудно будет конкурировать с такими сборными, как, например, США и Канада. Но мы работаем. У нас очень много игроков, у многих нет богатого международного опыта. Пока сравнивать нас с этими командами на этом этапе очень трудно.

Кто знает, как бы все было, если бы мы присутствовали на чемпионате мира. Тренерскому штабу нужно делать все, чтобы сборная была боеспособной. Нам нужно будет достойно выступать, продолжать с того места, где мы остановились», — сказал Лукич.

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