Вопрос допуска сборной России будет рассмотрен не раньше заседания исполкома ФИБА 27 ноября
Отстранение российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой ФИБА сохранится как минимум до следующего заседания исполкома 27 ноября.
Заседание Центрального совета состоялось в субботу, 9 сентября, в Маниле.
«Центральный совет продлил нынешний статус‑кво относительно ситуации на Украине до следующего заседания исполкома 27 ноября», — говорится в сообщении на официальном сайте ФИБА.
В мае прошлого года ФИБА приняла решение исключить все национальные команды России и Беларуси из своих соревнований.
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