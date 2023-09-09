Вопрос допуска сборной России будет рассмотрен не раньше заседания исполкома ФИБА 27 ноября

Отстранение российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой сохранится как минимум до следующего заседания исполкома 27 ноября.

Заседание Центрального совета состоялось в субботу, 9 сентября, в Маниле.

«Центральный совет продлил нынешний статус‑кво относительно ситуации на Украине до следующего заседания исполкома 27 ноября», — говорится в сообщении на официальном сайте ФИБА.

В мае прошлого года ФИБА приняла решение исключить все национальные команды России и Беларуси из своих соревнований.

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