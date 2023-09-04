Владислав Трушкин: «Позвонил Максиму Савченко, спросил, знает ли он Влада Трушкина. Он отвечает: «Нет»

Новобранец МБА Владислав Трушкин рассказал о том, как ему удалось взять себе в команде 16-й номер, который до его прихода был у Максима Савченко.

«Дедовщина? На самом деле, нет. Когда я подписал контракт, я знал, что номер 16 занят, поэтому попросил телефон Максима, чтобы поговорить и спросить, можем ли мы сделать рокировку. И я очень ему благодарен ему за то, что согласился. Так что все решили полюбовно, без дедовщины.

Молодому было трудно отказать мне? Расскажу историю полностью, это было довольно смешно. Я позвонил, говорю: «Макс, привет, это , знаешь такого?». И он мне отвечает: «Нет». Тут я задумался, как лучше объяснить, что же за человек звонит. Понятно, что Максим просто не ожидал звонка и где-то немного растерялся, но получилось забавно. Так что о какой дедовщине речь? Тем более, что Савченко повыше и поздоровее меня, чего ему бояться? (смеется)

16-й номер – по региону Татарстана? Это одна из двух причин. Вторая – под шестнадцатым номером еще играла моя сестра. Так что у нас это семейное!» – рассказал Трушкин.

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