Евгений Минченко стал героем нового выпуска влога Виктора Павленко

Теги видео Единая лига ВТБ Евгений Минченко МБА Баскетбол

Центровой МБА Евгений Минченко стал героем нового выпуска влога экс-игрока московской команды Виктора Павленко.

Павленко объявил о начале серии передач, посвященных игрокам МБА.

Минченко перешел в столичный клуб в межсезонье-2023. Он объяснил, почему сделал такой выбор.

«Все знают, что Казань предлагала. После разговора с Василием Карасевым, Сергеем Ивановичем, Игорем Михайловичем Кочаряном я для себя в какой-то момент решил, что именно в МБА мы можем вместе все, всем коллективом, который собрался, сделать действительно больше вещи. И мы верим, что мы сделаем это.

Я уверен, что, если спросить у любого игрока, где бы он хотел играть, то, наверное, 85-90% скажут, что хотят быть здесь. Потому что отношение к русским игрокам, профессионализм тренерского штаба, всего руководства и так далее… Я не был во во многих клубах Лиги ВТБ, только в одном, но мир тесен, все общаются друг с другом. Чтобы сюда попасть, стоит очередь», – сказал Минченко.

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