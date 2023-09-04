Многолетний ассистент Дока Риверса Брайан Адамс возглавил тайваньскую команду

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Брайан Адамс Баскетбол

Американский тренер Брайан Адамс возглавил тайваньскую команду «Тайбэй Тайшин Марс».

Адамс – многолетний ассистент Дока Риверса, он провел вместе с ним последние девять сезонов НБА, включая работу в «Клипперс» и «Филадельфии».

Риверс после плей-офф-2023 потерял работу в НБА, после чего стал экспертом на телевидении.

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3 комментария

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гайка и болт
А ведь какие песни раньше пел)
+4
0
+4
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ПП ПП
Уровень Дока как тренера.
+2
0
+2
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dl
Ответ гайка и болт
А ведь какие песни раньше пел)
Вроде помощниками у него будут Стинг и Род Стюарт.
+1
0
+1
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