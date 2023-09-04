Многолетний ассистент Дока Риверса Брайан Адамс возглавил тайваньскую команду

Американский тренер Брайан Адамс возглавил тайваньскую команду «Тайбэй Тайшин Марс».

Адамс – многолетний ассистент , он провел вместе с ним последние девять сезонов НБА, включая работу в «Клипперс» и «Филадельфии».

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